Capitale Européenne de l’Innovation 2017 : Nice dans les dix finalistes

Nice fait partie des dix villes européennes retenues comme finalistes du prix de Capitale Européenne de l’Innovation 2017 a annoncé hier la Commission européenne qui organise ce concours. Lancé en mars, ce prix qui vient récompenser le meilleur écosystème d'innovation est assorti d'un chèque de 1 M€ au vainqueur pour booster ses activités innovantes (100.000 euros au 2ème et au 3ème). Au total, 32 villes de 17 pays de l'Union avaient candidaté pour prendre le drapeau de Barcelone et d'Amsterdam, lauréats 2014 et 2016. Le résultat final sera annoncé le 7 novembre prochain à Lisbonne, dans le cadre du Web Summit, la plus importante conférence technologique mondiale.

Dans cette pré sélection, Nice se retrouve aux côtés de Paris, Berlin, Copenhague, Helsinki, Tallinn, Toulouse, Tel Aviv (la capitale israélienne pour son impressionnant secteur high tech qui a conduit à une forte concentration de programmes d'accélération en Europe). La candidature de Nice a été saluée pour "sa stratégie de ville intelligente permettant aux citoyens de participer aux décisions relatives aux innovations dans les domaines du changement climatique, du ‘mieux vieillir’, des risques environnementaux, et de la sécurité".

En rappelant que cette sélection vient valoriser le travail engagé dès 2008 par la Métropole Nice Côte d’Azur, Christian Estrosi a souhaité aller encore plus loin. "Dès septembre, les équipes de la Métropole Nice Côte d’Azur se rendront à Bruxelles pour défendre notre candidature et nous permettre de décrocher ce prix majeur" a déclaré dans un communiqué le président de la Métropole.