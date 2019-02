Carnaval de Nice : des robots pour sculpter les grosses têtes

"Des robots pour sculpter des chars du carnaval de Nice" a titré le magazine Sciences et Avenir qui s'est intéressé au fait que les métiers de "l’un des plus fameux carnavals au monde n’échappent plus à la digitalisation avec l’utilisation inédite d’un robot capable de sculpter des décors et personnages géants de chars cinq fois plus vite que l’homme." Mis en service récemment, fin 2018, un imposant bras blanc, articulé sur sept axes et muni de différents forets fait le job. "Il façonne notamment les grosses têtes d'Emmanuel Macron, de l’ancien ministre de l’Environnement Nicolas Hulot caricaturé en Hulk ou encore des cinéastes Hitchcock et Chaplin". Derrière des écrans, des modélistes 3D. Sophia Antipolis qui rejoint Nice et l'un des plus anciens carnaval du monde.

Autant de grosses têtes terminées plus vite que les autres années et qui entreront bientôt en scène. Sur le thème du "Roi du cinéma", le Carnaval de Nice se déploiera du 16 février au 2 mars.