Carros : le forum Emploi de l'Eco-Vallée s'élargit

Fort du succès de l’édition 2016 organisée par la commune de St Jeannet, les communes de Carros, Gattieres et Vence se joignent en 2017 à la nouvelle édition du forum emploi de l’Eco Vallée. Elle aura lieu le jeudi 6 avril de 8h30 à 15 heures, Salle Ecovie, ZAC de la Grave à Carros. Cet évènement participe au rapprochement des entreprises et des demandeurs d’emploi du territoire en proposant des postes à proximité des habitants de la plaine du Var. Nouveauté: après la réussite du forum 2016 orienté emploi, le forum de cette année proposera des stands experts pour la création d’entreprise et la formation. Au total, seront présentes 30 entreprises locales pour recruter, 3 écoles de formation pour monter en compétence et accéder à l’emploi ainsi que 13 partenaires emploi et création d‘entreprise. Entrée libre.