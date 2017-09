Carros : un déjeuner sur l'économie de la fonctionnalité

Dans une société qui se transforme sous les coups de boutoir du numérique, l'idée de l'économie de la fonctionnalité fait son chemin. Mais comment vendre un service plutôt qu'un produit ? Comment transformer la structure de son entreprise ? Comment coopérer avec d'autres pour offrir des solutions intégrées, des nouveaux produits ? Bref, comment engager une transition vers l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, une nouvelle approche de l'entreprise qui allie innovation stratégique, organisationnelle et managériale, créatrice de valeurs et s'inscrit dans le Développement Durable ?

C'est à ces questions que peuvent se poser les chefs d'entreprise face à la la transformation des métiers que vient répondre le déjeuner économie de la fonctionnalité. Il a lieu jeudi 7 septembre, de 12 à 14 heures ZI de Carros, dans les locaux de la Société EXHIBIT (5ème avenue, 18ème rue) et est organisé par ImmaTerra (l'évolution du Club Cap EF) en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur et le CAIPDV Club des Entreprises de Carros le Broc, dans le cadre de la commission Services aux adhérents.

La séance sera animée par ImmaTerra, avec le témoignage de Clélia Casse, directrice commerciale INTERIMA, entreprise engagée dans l'EFC. Interviendront Sophie Osmont-Gaul et Vincent Protat, accompagnateurs Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération d'ImmaTerra.