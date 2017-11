CCI : une soirée pour enrichir l’Expérience Client

Consciente que la relation client est en train de se réinventer face à la transition numérique et digitale, la CCI Nice Côte d’Azur a organisé hier la 1ère soirée « Connexion Clients » à destination des professionnels du tourisme, commerçants, responsables de TPE ou dirigeants de PME. Près de 150 personnes, ont participé à cette soirée dont le temps fort fut la conférence d’Hélène Duneigre sur l’Expérience Client.

Rencontre avec cette experte en Marketing et Business Development des services, qui accompagne ses clients sur la mise en œuvre d’une stratégie d’innovation fondée sur l’Expérience Client. Après en avoir fixé les contours, elle nous indique les priorités à prendre en compte et nous donne quelques recettes pour y parvenir afin de répondre aux attentes de la clientèle. Des clients dont les avis prennent de plus en plus d’importance, mais qui jugent avant tout à l’aune de la promesse donnée. Une bonne nouvelle pour les commerçants car ils sont en mesure de maîtriser ce paramètre.