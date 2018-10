Challenge Jeunes Pousses : 17 équipes en lice

Le coup d'envoi du 17ème Challenge Jeunes Pousses a été donné à SKEMA Business School. Une centaine d’étudiants issus de formations différentes, dispensées dans 7 grandes écoles azuréennes, ont formé 17 équipes projets qui porteront sur les secteurs de mobilité-transport, de l’écologie, du tourisme sur le territoire . Prochain rendez-vous le 21 novembre avec les quarts de finale.

C'est parti pour la 17ème édition du Challenge Jeunes Pousses qu'organise l'association Telecom Valley. Le coup d'envoi a été donné le 13 octobre à SKEMA Business School Sophia Antipolis, partenaire phare du concours. Cette année encore une centaine d’étudiants issus de formations différentes, dispensées dans 7 grandes écoles azuréennes, ont formé 17 équipes projets qui porteront sur les secteurs de mobilité-transport, de l’écologie, du tourisme sur le territoire etc. La bataille pour atteindre la finale en mars 2018, s’annonce déjà rude, puisque 7 équipes seront éliminées à l’issue des quarts de finale qui auront lieu le 21 novembre, après seulement 4 semaines de travail.

Chaque équipe devra présenter une ébauche de business plan préparée avec l’aide de Laurent Masson (Incubateur PACA Est) et Samih Abid (ABID Avocats), professionnels bénévoles, en session de coaching collectif, sur les aspects business plan et juridiques des projets.

L’étape des quarts de finale passée, les équipes encore en lice seront coachées sur les aspects de la communication digitale avec Frédéric Bossard (Wacan), sur les techniques de pitch avec Guy Sepahi (expert en communication) et en design avec Maurille Lariviere (co fondateur de The Sustainable Design School). Pour cette 17ème édition, un nouveau coach fera partie de l’aventure. Sophie Roux (Brandsilver) qui partagera son expertise sur le Branding avant la demi-finale de janvier. Les équipes seront également accompagnées individuellement après les quarts de finale par un coach bénévole choisi selon les affinités métier.