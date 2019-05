Christophe Tronchet (Monaco Telecom), DAF azuréen de l'année

Christophe Tronchet (Monaco Telecom) est le Directeur Administratif et Financier de l'année sur la Côte d'Azur. Il a remporté le Trophée Finance & Gestion DFCG 2019 pour lequel avaient été nominés avec lui deux autres DAF, Raphaël Ghiandai (APM Monaco) et Renaud Bonnevialle (Vulog). Le prix lui a été remis la semaine dernière en présence de deux cents professionnels lors de la journée de prestige de la branche azuréenne des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion au Méridien Beach Plaza à Monaco. L'an dernier, les DFCG azuréens avaient couronné Delphine Resegotti, Directeur Administratif et Financier de la société PARAGON ID.

À l’instar du Trophée National du Directeur Financier de l’année, décerné par la DFCG nationale depuis 18 ans, et comme dans 10 autres régions DFCG, le Trophée Finance&Gestion distingue un Dirigeant de la fonction Finance ou Contrôle de gestion de la région Côte d’Azur. Ce prix vient récompenser les initiatives humaines dynamiques et innovantes dans la mise en œuvre de concepts et d’outils de gestion modernes et performants au sein des entreprises, ainsi que la pertinence des méthodes de gestion et les résultats qu’elles ont permis d’atteindre.

Directeur Financier du groupe Monaco Telecom et membre du COMEX à 36 ans, Christophe Tronchet est à la tête d’une équipe de 20 personnes et a mèné avec succès la restructuration profonde de l’entreprise favorisant le retour à une croissance durable a noté le jury. En 2018, fort de ce succès de transformation d’une gestion d’entreprise traditionnelle en "mode agile", Christophe a piloté une opération de croissance externe d’envergure à l’international, incluant une levée de fonds pour le rachat de l’opérateur MTN Cyprus, deuxième opérateur de Chypre. Cette acquisition permet à Monaco Telecom de doubler sa taille, tandis que Christophe Tronchet est devenu Administrateur de la société MTN Cyprus.