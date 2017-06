Classement Master in Finance du FT : EDHEC et SKEMA au top mondial!

L'EDHEC, avec son Master of Science in Financial Markets dispensé sur le campus de Nice, est classée meilleure école du monde par le Financial Times, devant HEC et le MIT, tandis que SKEMA monte à la 6ème place. Un classement qui fait du bien après des années de "French bashing" : il met en lumière l'excellence des formations françaises avec 5 écoles tricolores dans le top 6 mondial!

Un formidable tir groupé! Publié aujourd'hui, le classement 2017 des meilleurs masters en finance FT, la référence mondiale dans ce domaine, place non seulement la France, mais également la Côte d'Azur au firmament. Un triomphe! Sur les six premières écoles de la planète, se retrouvent cinq écoles françaises en compagnie du MIT et son prestigieux Sloan Masters of Finance (classé 5ème)… Et mieux encore pour la Côte, dans ces six écoles, deux sont azuréennes, dont la première mondiale, l'EDHEC qui rafle la première place à HEC, SKEMA se classant en 6ème position. Exceptionnel.

EDHEC, HEC, ESSEC, ESCP Europe, MIT (USA) et SKEMA

Pour ce classement 2017, le Financial Times a évalué 60 programmes issus de 60 écoles différentes sur des critères tels que la qualité du corps professoral, le salaire de sortie, l’internationalisation, etc. Il a collecté des données auprès des écoles et de leurs élèves (environ 5.800 jeunes diplômés interrogés) sur 17 critères différents. Le salaire, le taux d’emploi à trois mois, la parité, le pourcentage d’étudiants et d’enseignants internationaux, etc.

Sur ces critères, l'excellence des formations françaises ne date certes pas d'aujourd'hui. Les masters en finance proposés par les grandes écoles françaises sont régulièrement cités dans le top 10 des classements internationaux. Mais rarement un tel tir groupé n'a été obtenu. Les quatre meilleures écoles du monde sont ainsi tricolores cette année : EDHEC, HEC, ESSEC et ESCP Europe. Avec de belles progressions. L'EDHEC, dont l'expertise pour la finance est à Nice, a gagné ainsi 3 places cette année (et 7 places en 3 ans) se payant même le luxe de dépasser l'indéboulonnable HEC avec son MSc in International Finance qui doit se contenter de la deuxième place. SKEMA Business School, quant à elle, gagne quatre places. Superbe progression.

Le succès du modèle de développement "EDHEC for Business"

"Notre modèle de développement original "EDHEC for business", fondé sur l'excellence académique et sur une forte proximité avec les entreprises est plébiscité par le marché depuis des années, et nos diplômés sont aujourd'hui parmi les plus recherchés par les institutions financières des plus grandes places mondiales", explique Olivier Oger, Directeur Général de l'EDHEC Business School, l'artisan du succès qui doit passer la main cette année.

Cette première place sur le podium souligne aussi l'excellence du portefeuille de programmes de l'EDHEC en finance et en tout premier lieu le Master of Science in Financial Markets, dispensé sur le campus de Nice de l'EDHEC, ici récompensé. "Les dimensions analysées par le Financial Times, notamment au travers d'un questionnaire adressé à nos diplômés, rejoignent les piliers du programme : Excellence des enseignements et diversité de l'expérience étudiante, Satisfaction et développement des carrières des diplômés, exposition internationale ("Alumni Career Progress", "School diversity" & « "International experience and reach" selon le FT)," note l'école.

SKEMA : N° 1 mondial sur le critère de la progression de carrière

Présente depuis le lancement de ce classement mondial en 2011 dans le top 10 mondial, SKEMA Business School, avec son programme MSc Financial Markets and Investments ("pre experience") gagne cette année 4 places et se hisse à la 6ème place mondiale . Son programme se distingue toujours sur l’exposition internationale : une grande mobilité internationale dans le parcours des étudiants (international course experience rank, 3ème mondial) puis dans leur carrière (international mobility rank, 5ème mondial). Mais la plus grande fierté de l’école reste sa place de numéro 1 mondial sur le critère de la progression de carrière sur 3 ans (career progress rank).

"Cette 6ème place, c’est d’abord la très belle réussite professionnelle de nos diplômés, la grande implication de l’équipe académique de ce programme, et nous partageons ce succès avec eux", souligne Alice Guilhon, Directrice générale de SKEMA Business School. "Nos diplômés effectuent de par le monde des trajectoires professionnelles exceptionnelles, 3 ans seulement après l’obtention de leur diplôme ! C’est aussi une formidable reconnaissance de l’excellence de SKEMA en Finance, que nous continuons à renforcer avec le recrutement d’experts mondiaux (comme Florencio Lopez de Silanes) ou le développement de recherches en Fintech et ETF (Exchange Traded Funds)".