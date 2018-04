Claude Giafferri (Amadeus), nouveau président de Sophia Club Entreprises

Président d'Amadeus SAS, Claude Giafferri succède à Laurent Londeix, Délégué Régional Provence Côte d'Azur d'Orange qui assurait la présidence de Sophia Club Entreprises depuis 2015. Pas de bouleversement stratégique : le nouveau président, qui a accompagné depuis 2012 la transformation de l'ancien Club des Dirigeants en un club d'entreprises, compte prolonger et consolider les actions initiées par ses prédécesseurs.

Un changement à la tête de Sophia Club Entreprises : Claude Giafferri, président d'Amadeus SAS, a été élu à la présidence de l'ancien "Club des dirigeants" à l'issue de l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue la semaine dernière dans les locaux de la Mouratoglou Tennis Academy, à Sophia Antipolis. Vice-président du club depuis le 25 juin 2012, Claude Giafferri succède ainsi à Laurent Londeix, Délégué Régional Provence Côte d'Azur d'Orange qui assurait la présidence depuis 2015 et avait ainsi effectué trois mandats d'un an.

"Ecrire l'histoire de Sophia des décennies à venir"

En tant que vice-président, Claude Giafferri aura accompagné au cours des six dernières années, les mandats présidentiels de Gérard Giraudon et Laurent Londeix. Il a ainsi directement participé à la transformation de l'ancien "Club des Dirigeants" qui regroupait alors les dirigeants des plus grandes entreprises de la technopole en Sophia Club Entreprises. L'association s'est alors élargie aux PME et start-ups et a du même coup augmenté fortement le nombre de ses adhérents (137 aujourd'hui). En regroupant l'ensemble des entreprises et établissements de Sophia Antipolis, le nouveau SCE a pu affirmer son rôle dans l'animation du parc technologique, dans les services à apporter aux entreprises, et dans une réflexion prospective (Sophia Vision). Il a été du même coup associé à la nouvelle gouvernance de Sophia Antipolis.

C'est dans un objectif de poursuite du plan stratégique de Sophia Club Entreprises que Claude Giafferri entend prolonger et consolider les actions initiées par ses prédécesseurs. Une stratégie qui tient en quelques mots : animer le territoire au quotidien, proposer des services qui rendent les établissements de Sophia plus agiles et plus efficaces, contribuer à la vision de la technopole. "Sophia Antipolis possède des atouts indiscutables sur lesquels il faut s'appuyer et le rôle d'un Club d'Entreprises comme SCE est primordial pour maintenir et améliorer la qualité de la technopole afin d'accroître son attractivité et son rayonnement", estime le nouveau président. "Il faut continuer à générer des initiatives, aux côtés de nos partenaires institutionnels et territoriaux, pour ensemble, écrire l'histoire de Sophia des décennies à venir".

A la tête du plus gros employeur de la technopole depuis 2012

Claude Giafferri est président d'Amadeus s.a.s, le plus gros employeur de la technopole, depuis le 1er Juillet 2012, date à laquelle il a succédé à Jean-Paul Hamon, un des fondateurs du Club des Dirigeants de Sophia Antipolis. Ingénieur civil des Mines de Paris (1975), il est également titulaire d'un Master of Science de l'Université de Stanford (1977). Il entre chez Air France dans les années 80, et prend la direction des applications commerciales de l'informatique. Fin 1986, lorsque les discussions sur Amadeus commencent, Claude Giafferri est tout naturellement "embarqué", auprès de ses collègues de Lufthansa, Iberia et SAS, et il pilote ce projet au cœur d'Air France.

Il intègre Amadeus en 1991 pour prendre la responsabilité du département "Product Management" d'Amadeus, avant de devenir Président de l'entité Amadeus sas à Sophia Antipolis, le principal centre de R&D du groupe.