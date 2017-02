Club de la Presse Méditerranée 06 : Paul Barelli réélu à la présidence

Le Club de la Presse Méditerranée 06 a élu la semaine dernière son conseil d’administration 2017 à l'occasion de son assemblée générale ordinaire. Correspondant du quotidien Le Monde, Paul Barelli a été réélu à la présidence. Dans le bureau, il est accompagné d'un vice-président, Vincent-Xavier Morvan (Le Figaro, Elle) ainsi que d'une secrétaire générale, Tanja Stojanov (Journaliste indépendante art et culture) et d'une trésorière, Nicole Laffont (Journaliste indépendante – ex Nice-Matin). Les autres administrateurs sont :

Abdellatif Azdine (TelQuelinfo)

Josselyne Belieu (SCIMM)

Pierre-Olivier Burdin (Tribune Bulletin Côte d'Azur)

Jean-Michel Chevalier (les Petites affiches, ex. Nice Matin)

Robert Kudelka (Radio France)

Benoit Ruiz (BFM TV Nice)

Jean-François Téaldi (Journaliste honoraire, ex France Télévisions)

Représentant du collège des communicants au CA :

Philippe Bellissent (Conseil en communication et relations presse)

Suppléante : Dominique Juge (Com & Coach)

Une partie du Conseil d’administration, de gauche à droite : Abdellatif Azdine, Paul Barelli, Nicole Laffont, Vincent-Xavier Morvan, Jean-François Téaldi, Pierre-Olivier Burdin, Josselyne Belieu et Jean-Michel Chevalier. (photo © Philippe Dejardin).