Colloque à Grasse : le parfum et les cinq sens

Grasse, plus que jamais au parfum, continue dans sa démarche de candidature au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité des "savoir-faire liés au Parfum en Pays de Grasse". Après avoir organisé des événements comme "Trésors Humains Parfumés" ou encore "Se Parfumer, un Acte d’Humanité", la capitale mondiale des parfums tient vendredi 20 octobre de 9 heures à 16h30 à la Villa Saint-Hilaire de Grasse, son 5ème colloque Patrimoine Culturel Immatériel sur le thème "Sens et essences en Pays de Grasse". Ce colloque, qui met la Méditerranée à l'honneur, sera consacré au parfum et aux cinq sens. Ce sera aussi l'occasion de célébrer la convention sur le Patrimoine Culturel Immatériel née le 17 octobre 2003. Cela, quelques mois avant la reconnaissance espérée par l’UNESCO en 2018.

A noter aussi, plusieurs invités d'honneur : Laura Tonatto, maître-parfumeur, Djalal Charaf, expert matières premières naturelles du Maroc au service de la haute parfumerie, Takashi Suzuki, parfumeur-créateur et écrivain et pour la première fois, Jeanne Lafleur, simple cueilleuse de roses et de "La Fleur" depuis plus de 50 ans en Pays de Grasse. Voir le programme du colloque : cliquez ici.

Le colloque sera suivi à 20h30 d’un concert de Polyphonies par le groupe Corou de Berra "a cappella et a candela à Nostro Damo Di Perfum" à la Cathédrale de Grasse.