Défilé Start'In Mode à Nice : l'Asia Underground de SKEMA

Des jurés prestigieux, des créateurs talentueux, des marques incroyables : c'est ce que promet le défilé Start'In Mode by Avenue Montaigne, l'évènement le plus glamour de SKEMA Business School qui revient le vendredi 10 novembre à 20h30 au Négresco de Nice (départ des bus du campus de SKEMA Sophia à 19h30). Inspirée de l'Asia Underground, cette manifestation "100% fashion" va mettre en lumière, le temps d'une soirée, de jeunes créateurs azuréens. La première partie du défilé leur sera consacrée. Elle laissera de jeunes créateurs donner libre court à leur créativité en imaginant des tenues inspirées du Tokyo moderne où l’extravagance et l’androgynie sont les mots d’ordre.

Les stylistes devront exprimer le Yin et le Yang à travers un modèle homme et un modèle femme. Un jury de professionnels et d’artistes de la région remettra trois récompenses : le prix coup de cœur du jury, le prix du savoir-faire technique et le prix de l’originalité. Ce jury sera composé cette année de Rosanna Trinchese, directrice artistique et consultante en image à la "Monte-Carlo Fashion Week", Sabine Géraudie, artiste peintre à qui l’on doit notamment la célèbre œuvre "La Chaise de SAB" sur la Promenade des Anglais à Nice, Cyril Paillot, directeur général et directeur artistique de la marque et boutique "NUE 19.04" de Cagnes sur Mer, Ivan Coste-Manière, directeur du MSc Fashion and Luxury Management à SKEMA Sophia Antipolis, Mickaël Mugnaini, rédacteur du blog Mister Riviera et chroniqueur "tendances" de La Grande Emission sur Azur TV .

La seconde partie du défilé sera consacrée aux marques dont Aubade, Naash, Stationnary Denim ou encore Nue 19.04, qui proposeront leurs toutes dernières créations. Durant la soirée, les participants pourront assister à un live painting et une exposition par SHEV Lunatic, le tout en musique avec le DJ set de Lenny Jones, le Live de Racyne et le piano de Mehdi Abdelaziz.

Avenue Montaigne est l’une des associations étudiantes de SKEMA Business School qui a pour objectif de promouvoir la mode et le luxe. Très active au sein du campus de Sophia Antipolis, l'association organise un grand nombre d’évènements tels que des vide-dressing, des concours de mode étudiant et le défilé Start’ In Mode chaque année en novembre et au Negresco depuis 2000.