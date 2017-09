Education : Valbonne présente son Pôle d'Excellence Numérique

Dans le cadre de son projet de Ville Numérique présenté en décembre 2016, Valbonne Sophia Antipolis, s'est associé avec l'Education nationale pour créer un Pôle d'Excellence Numérique en partenariat avec EducAzur, cluster implanté dans la technopole et dédié aux EdTechs et à l’e-Education. C'est ce projet qui sera présenté lundi 25 septembre à l’école Sartoux à 14h30 en présence du maire, Christophe Etoré, du sénateur Marc Daunis, du recteur de l’académie de Nice, Emmanuel Ethis et du président d’EducAzur, Gérard Giraudon.

Pour Valbonne Sophia Antipolis, ce pôle s'inscrit de manière cohérente dans les orientations du Projet Educatif de Territoire "Notre ambition est de proposer un parcours numérique du primaire à l'université en s'appuyant sur l'écosystème de Sophia Antipolis", explique le maire, Christophe Etoré. Pour l'Education nationale, ce pôle s'inscrit dans le cadre du plan national numérique notamment en préparant les élèves aux emplois digitaux de demain et en favorisant l'égalité des chances par l'éducation au numérique dès le plus jeune âge.