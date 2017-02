ELSYS Design (systèmes électroniques) recrute

Spécialiste de la conception des systèmes électroniques, ELSYS Design recrute 160 ingénieurs électroniciens ou informaticiens en 2017 pour ses implantations de Sophia Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse, Grenoble, Lyon, Paris, Rennes et Nantes. La société recherche des collaborateurs passionnés, débutants ou expérimentés, mêlant savoir-faire et savoir-être. Les domaines d'activité couverts incluent l'aéronautique, les objets connectés, le médical, la sécurité, l'énergie, le multimédia, la défense, les semi-conducteurs, le spatial, les transports, les télécommunications etc.

ELSYS Design va recruter principalement des développeurs, des ingénieurs conception ou encore des architectes. Leur domaine d'expertise est le logiciel embarqué, la microélectronique ou la carte électronique. Parallèlement, des postes d'encadrement seront ouverts (chef de projet, responsable technique, responsable d'affaires) ainsi que des postes au sein des fonctions transverses (support, méthodes). Les postes proposés sont tous en CDI et sont rattachés aux implantations de Sophia Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse, Grenoble, Lyon, Paris, Rennes et Nantes.

Pour consulter les offres déjà disponibles et postuler en ligne : http://emploi.elsys-design.com/fr/all-jobs/