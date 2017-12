Energie : la Métropole distinguée pour sa démarche "Interflex"

La Métropole Nice Côte d’Azur a reçu mardi soir à Paris le "Prix Energie" lors du Palmarès Smart Cities La Tribune qui se tenait à l’Hôtel de Ville de Paris. Ce palmarès récompense les collectivités locales qui mettent en place des initiatives innovantes pour construire et développer les villes de demain, ainsi que les partenaires qui les accompagnent dans la construction de ces projets. Le Prix Energie, qui a été remis à Christian Estrosi, président de la Métropole, vient saluer la démarche "Interflex" menée aux côtés des groupes industriels Enedis, Engie, GRDF, GE, Socomec et EDF. "Interflex" est un projet européen dans le cadre d’un appel à projet "Horizon 2020". C'est parce que la Métropole Nice Côte d’Azur est aujourd’hui reconnue comme une smart city mondiale, labellisée récemment "Ambassadrice de l’Innovation" par la Commission Européenne, qu'elle a été sélectionnée pour accueillir le seul démonstrateur français. Nommé "Nice Smart Valley", celui-ci sera inauguré en décembre.

"Nous avons élaboré, dès 2013, un Plan Climat Energie Territoire, et nous élaborons actuellement un nouveau Plan climat-air-énergie territorial qui portera des objectifs ambitieux en matière de performance énergétique de notre territoire, à l’horizon 2020", a rappelé à cette occasion le président de la Métropole".

"Avec Interflex, la Métropole Nice Côte d’Azur va expérimenterpendant trois ans de nouveaux outils de stockage d’énergie et de flexibilité sur le réseau électrique, permettant ainsi de maitriser les consommations d’énergie et aux habitants de faire concrètement des économies sur leur facture. Interflex va nous permettre également de développer de nouvelles sources d’énergies renouvelables et de développer à l’échelle industrielle des activités de production et de gestion de l’énergie."