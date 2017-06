Enseignement supérieur, recherche, innovation : Frédérique Vidal compose son ministère

Nommée le 17 mai dernier ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, qui était alors présidente de l'Université Nice Sophia et se trouve donc nouvelle en politique, poursuit la composition de son ministère. Ainsi, le site spécialisé Letudiant.fr, rappelle qu'une première série de nominations était intervenue fin mai. Il s'agit du directeur de cabinet Philippe Baptiste, du directeur adjoint de cabinet, Nicolas Castoldi, et du chef de cabinet et conseiller chargé des start-up et du numérique Yedidia Levy-Zauberman.

L'Etudiant.fr relève aussi que les noms de sept autres conseillers, qui complèteront l'équipe de Frédérique Vidal rue Descartes ont été publiés au Journal Officiel du 9 juin : Jean-Philippe Bourgoin, directeur de programme au CEA, est conseiller recherche: Isabelle Richard, université d'Angers (conseiller santé); Anne-Sophie Barthez, présidente Comue Université Paris-Seine (formations); David Cavaillolès, inspecteur des finances (budget); Julien Blanc (collectivités territoriales, Europe et international). Le sixième conseiller, Graig Monetti, à la vie étudiante, est un étudiant de l'université de Nice qui a présidé la Face 06 (Fédération des associations étudiantes des Alpes-Maritimes) tandis qu'à la " communication et presse" arrive Marie Francolin.