Esports BAR Cannes : 2ème édition en grand au Palais des Festivals

Une seconde édition, en plus grand que la première, pour l'Esports BAR de Cannes, organisé par Reed Midem en partenariat avec Rafe Productions. Evénement de référence dans ce nouveau monde en pleine montée de l'eSport, il avait été lancé en février 2017 au Radisson Blue et proposait des rendez-vous individuels et des opportunités de networking avec une centaine de leaders visionnaires. Succès immédiat. Il a conduit Reed Midem à organiser une deuxième édition à Miami du 18 au 20 septembre 2017, et à installer la seconde édition cannoise, du 12 au 14 février 2018 dans le Palais des Festivals. Une édition "augmentée", avec des sessions d'experts, mentoring, ateliers sponsorisés et autres événements de networking. Environ 500 professionnels du monde entier sont attendus (115 délégués eSports, représentant 69 entreprises et 18 pays pour l'édition 2017).

Esports BAR s'est donné un objectif bien précis : faire du sport de la" génération connectée", le futur du divertissement en organisant des événements professionnels adaptés et efficaces à l'intention des leaders à travers le monde. Reed Midem, qui accompagne depuis plus de cinquante ans le développement de l'industrie de la télévision avec le MIPTV et le MIPCOM, et celui de l'industrie de la musique avec le Midem, s'est engagé dans cette voie. "Nous mettons désormais notre expérience des marchés internationaux du divertissement au service de l'esport", a déclaré ainsi Jérôme Delhaye, Directeur de la division Entertainment de Reed Midem.

Une belle opportunité pour Cannes. La ville, qui lance en avril en même temps que le MIPTV, son Cannes Séries (en partenariat également avec Reed Midem), tient désormais avec l'Esports BAR une carte supplémentaire à jouer pour l'avenir de son tourisme d'affaires et de congrès.