Festival des Jardins : deux lauréats pour le Prix du Public

Le Prix du public a été remis à deux lauréats lors de la clôture du premier Festival des Jardins de la Côte d'Azur : le "Jardin de la Sixième Extinction" à Cannes et le jardin "Dansité", à la Villa Fragonard à Grasse. Un premier festival qui, au vu de son succès, devrait être renouvelé, tandis que l'offre "jardin" est mise en valeur avec la labellisation "qualité tourisme".

Clap de fin pour le premier Festival des Jardins, ce dernier dimanche, avec une journée champêtre dans le Jardin de l’Olivaie à Beaulieu-sur-Mer et la remise du prix du public remporté par le "Jardin de la Sixième extinction" à Cannes et le jardin "Dansité" de la Villa Fragonard à Grasse. Du 1er au 26 avril, le public avait pu choisir sa création favorite parmi les 10 jardins éphémères installés sur les plus beaux sites des Alpes-Maritimes de Menton, Nice, Antibes, Cannes et Grasse, via la page Facebook du Département 06 ou le site Internet dédié. Au total, plus de 5 200 personnes se sont connectées. (Sur la photo ci-dessus de remise des prix, Eric Ciotti, Roger Roux, maire de Beaulieu-sur-Mer et Jean Mus, porte-parole du Comité de sélection du Festival des Jardins, entourés des deux vainqueurs du prix du public et des lauréats des Jardins privés labellisés "Qualité Tourisme" dans le cadre du programme Jardival.)

Deux jardins ont rencontré un franc succès. Le Département a ainsi décidé de leur décerner un prix du public à chacun. Avec 456 votes le "Jardin de la Sixième Extinction", installé au sein du magnifique écrin de la Villa Rothschild à Cannes est le grand vainqueur. Cet espace a été réalisé par l’architecte David Simonson et l’ingénieur Jules Lefrere venus de Paris. Il se présente comme une allégorie de la relation entre la terre et l’humanité dans l’Histoire, et questionne la place de notre sensibilité face à un environnement sans cesse en mutation.

Avec 443 votes, le jardin "Dansité", exposé à la Villa Fragonard à Grasse arrive à la seconde place. Ce jardin a été réalisé par l’agence Mouvement et paysages, venue du Lavandou. En offrant une véritable piste au visiteur, cet espace endosse le rôle privilégié de favoriser l’expression corporelle et spirituelle, là où la danse peut s’épanouir. Lors de la remise du prix du public, Eric Ciotti, président du Département, a salué le travail de ces véritables artistes que sont les créateurs de ces jardins. Pour Eric Ciotti, ce festival "est aussi une manière de célébrer l’art des jardins : car il y a tout d’un art dans ces espaces où beauté et intelligence s’entremêlent, ces témoignages de civilisation sublimant les dons de la nature, ces morceaux de paradis terrestre animés d’une vie propre…"

Un festival qui, vu l'affluence de la première édition, devrait être renouvelé.