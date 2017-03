Festival des Séries à Cannes : Fleur Pellerin prend la présidence

L'ancienne ministre socialiste de la culture a pris la présidence de l'association créée pour organiser le Festival International des Séries, dont la première édition aura lieu l'an prochain, en avril 2018 en même temps que le MIPTV. Une nouvelle étape dans la concrétisation du projet cannois et un pied-de-nez au gouvernement qui a écarté en janvier la candidature cannoise à l'organisation d'un grand festival des séries, ne retenant que Paris et Lille comme finalistes.

Ancienne ministre socialiste de la culture et de la communication et fondatrice du fonds d’investissement Korelya Capital, Fleur Pellerin a pris, sur proposition de David Lisnard, maire de Cannes LR, la présidence de l’Association créée pour organiser le Festival International des Séries. La première édition aura lieu en avril 2018 en même temps que le MIPTV. Après l'annonce du partenariat de Midem (leader de l’organisation de salons professionnels internationaux MIPTV, MIPCOM, etc. dédiés aux programmes et contenus audiovisuels) et du groupe Canal +, c'est une nouvelle étape forte dans la concrétisation du projet cannois qui fédère des acteurs incontournables de la création artistique et du marché économique des séries.

Un "pied-de-nez" au gouvernement

La présidence du festival cannois donnée à l'ancienne ministre de François Hollande est aussi un pied-de-nez au gouvernement et à l'actuelle ministre de la culture qui l'a remplacée en février 2016. Audrey Azoulay en effet a écarté récemment la candidature cannoise pour l’organisation d'un grand festival des séries et a retenu Paris et Lille comme les deux finalistes. En janvier dernier, pressentant l'élimination de la ville, le maire de Cannes avait indiqué qu'il organiserait un festival des séries, quel que soit le choix du gouvernement ajoutant qu'il s'agissait d'"un enjeu stratégique vital pour l'économie de la ville".

Pour la présidence, Fleur Pellerin s'avère d'autant plus légitime que c'est elle, alors aux commandes de la politique culturelle française, qui avait lancé l'idée d'un festival international des séries à l'image du festival du film. "Il n’existe pas de rendez-vous incontournable des séries de dimension internationale, un genre pourtant devenu majeur dans la création et la production audiovisuelle", note ainsi Fleur Pellerin. "Comme ministre de la Culture, j’ai voulu que la France saisisse cette opportunité et crée le festival de référence en la matière".

"Le maire de Cannes, David Lisnard, travaillait déjà depuis plusieurs années sur ce même sujet. Le projet ambitieux qu’il propose aujourd’hui est donc le fruit d’une réflexion très approfondie sur le plan artistique comme logistique. La ville a démontré depuis plusieurs années sa capacité à accueillir, grâce à des infrastructures adaptées, de grands événements internationaux consacrés à la création culturelle, audiovisuelle et cinématographique. Elle en a tiré un grand rayonnement et une forte notoriété au niveau mondial. Je suis honorée de la confiance qui m’est faite et porterai avec passion les ambitions de ce nouveau rendez-vous, à la fois professionnel et grand public, afin qu’il s’impose dans le calendrier international".

Le premier nom sur la liste

Pour David Lisnard, Fleur Pellerin, dont les premiers échanges autour du projet des échanges ont été noués dès 2014, était le premier nom sur la liste. "Fleur Pellerin a été immédiatement réceptive à l’idée de ce Festival. Elle est la première à en avoir saisi l’importance pour la France et sa promotion culturelle. Nous avons eu plusieurs rencontres à Paris et à Cannes sur le sujet et j’ai pu, au fil de nos échanges, observer une personnalité franche, attentive, ouverte et conquise par l’idée, hors de toute approche partisane". Et le maire de Cannes d'ajouter qu' "elle possède une triple compétence particulièrement pertinente pour présider l’association organisatrice de notre Festival : sa connaissance, au plus haut niveau, du monde culturel, son expérience entrepreneuriale, sa fibre internationale."