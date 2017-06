Festival TV de Monte-Carlo : tapis rouge avec les stars!

Les prix spéciaux du Festival Très prisés dans le monde de la télévision, les prix spéciaux du Festival sont décernés chaque année en collaboration avec des organisations partenaires: AMADE, le CICR, la Croix-Rouge Monégasque et SIGNIS. Évalués par des jurys d’experts internationaux, les vainqueurs de ces prix sont sélectionnés parmi les programmes du monde entier soumis à la compétition annuelle du Festival. Voici les lauréats 2017. Le Prix AMADE, attribué à un programme de télévision qui aborde une problématique humaine, contemporaine ou non, sera décerné à Reel Time : Isinulat sa Tubig (Reel Time : Forgotten Children of the Waves), réalisé aux Philippines. Produit par GMA News TV, ce documentaire exceptionnel met en lumière la détermination dont font preuve les enfants de Matnog, un village isolé des Philippines, pour accéder à l’éducation, seul moyen pour eux d’échapper à la pauvreté. Le Prix CICR (Comité International de la Croix-Rouge) pour la presse, qui récompense un documentaire mettant en lumière un principe du droit international humanitaire, sera décerné à Les Migrants ne savent pas nager. Produit par la société française Point du Jour, ce documentaire est centré sur la crise humanitaire qui a lieu dans les eaux de la Méditerranée. Deux journalistes ont suivi l’engagement quotidien des humanitaires de l’Aquarius, un bateau affrété par SOS Méditerranée, dont l’objectif est de sauver la vie de ceux qui tentent de rejoindre l’Europe. Le film de télévision Ein Teil Von Uns (Part of Us) recevra deux distinctions au Festival : le Prix de la Croix-Rouge Monégasque, qui récompense une œuvre de fiction illustrant l’un des sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge, et le Prix SIGNIS : La Colombe d’Argent, qui met en avant et encourage des productions qui utilisent le talent artistique et technique pour créer des contenus qui inspirent et font réfléchir. Produit par la société allemande Constantin Television GmbH, le drame Ein Teil Von Uns relate l’histoire de Nadja, une femme qui replonge dans une spirale d’amour et de haine, de responsabilité, de culpabilité et de honte lorsque sa mère réapparaît dans sa vie après des années de séparation.