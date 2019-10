Food Hotel tech à Nice : le digital au service des hôtels et restaurants

Un nouveau salon tech et digital à Nice entièrement dédié aux hôtels et restaurants ! Déclinaison du salon parisien du même nom qui tenu sa 3ème édition en mars dernier, Food Hotel Tech à Nice réunira 80 exposants du 5 à 6 novembre à Nice Acropolis.

Un nouveau salon des innovations tech et digitales entièrement dédié à l'hôtellerie et à la restauration : c'est le Food Hotel tech qui aura lieu les 5 et 6 novembre à Nice Acropolis. Il s'agit d'une déclinaison sur la Méditerranée du salon parisien du même nom qui se déroule en mars. Un salon qui commence à être bien rodé et qui, pour sa troisième édition au printemps dernier a réuni 180 exposants et attiré plus de 6.000 visiteurs au sein du Paris Event Center. Sa 4ème édition à Paris est, quant à elle, programmée les 16 et 17 mars 2020

A Nice, 80 exposants couvrant une large gamme d’outils digitaux ou innovations technologiques dédiés aux métiers du CHR présenteront des outils nouveaux qui permettent d’être plus concurrentiel. Parallèlement aux stands ces innovations et ces solutions feront l’objet de présentation et débat à travers 10 conférences sur deux jours animés par des experts de renoms. Ils traiteront de thématiques très concrètes qui touchent au plus près les défis auxquels sont confrontés les professionnels.

Quelques grands du secteur seront également présents comme Google qui donnera un Keynote, Tripadvisor ou encore Expédia, trois géants du web devenus des acteurs majeurs du tourisme et qui viendront dialoguer avec les participants. Quant aux conférences, elles porteront sur des sujets devenus essentiels que ce soit pour les hôteliers ou les restaurateurs : les avis que l'on retrouve sur des sites comme TripAdvisor, le contenu digital nouvelle clé de succès, les activités conciergerie et MICE dopées par la tech, la e-réputation et ses outils, la contre-attaque des réservations directes, les réseaux sociaux, l'expérience client…

Des start-up dont plusieurs azuréennes présenteront leurs dernières innovations et participeront à un start-up awards dont les prix seront remis à la fin du salon le mercredi 6 novembre à 17 heures.