Formation : les cinq MOOCs les plus populaires en France selon Coursera

Quels sont les MOOCs, ces cours en ligne, les plus populaires en France ? Plateforme en ligne pionnière dans le secteur de l'enseignement supérieur Coursera, créé en 2012, a tenté l'exercice. L'entreprise qui annonce 30 millions d'apprenants inscrits, 2.400 cours, et recense 236 spécialisations a retenu ainsi une sélection de cinq MOOCs liés à la blockchain, l'Intelligence Artificielle, la programmation, et l'entrepreneuriat. Dans l'ordre : 1er, Machine Learning (Stanford University), 2ème les transitions énergétiques/écologiques dans les pays du Sud (École Normale supérieure); 3ème Neural Networks and Deep Learning (Deeplearning.ai); 4ème Learning How to Learn (University of California, San Diego); 5ème, Devenir entrepreneur du changement (HEC Paris).

Un petit coup d'œil par ailleurs sur le site de Coursera montre la richesse du catalogue de formations en ligne avec des cours venant des meilleures universités mondiales et des partenaires de l'industrie. Le nouveau monde de la formation. Plus en détail, voici le top 5 selon Coursera.

1 — Machine Learning — Stanford University

Véritable référence dans le domaine des nouvelles technologies, le machine learning, également appelé « apprentissage automatique » est une science qui permet aux ordinateurs d'accomplir des tâches sans avoir été explicitement programmé dans ce sens. Parmi les applications déjà existantes, on note : les véhicules automatisés ou la reconnaissance vocale. Aussi, ce cours permet aux apprenants d'acquérir les fondamentaux théoriques de cette science et la pratique nécessaire qui généreront de nouvelles innovations, telles que les robots intelligents, l'informatique médicale ou encore la vision par ordinateur. Ce cours est dispensé par le Andrew Ng, figure de référence dans le secteur de l'Intelligence Artificielle, et Co-fondateur de Coursera.

2 — Les transitions énergétiques/écologiques dans les pays du Sud — École Normale supérieure

Créé en partenariat avec l'Agence Française de Développement et l'École Nationale Supérieure (ENS), ce cours se concentre sur trois axes d'apprentissage : l'économie, l'écologie, la géopolitique avec un focus sur les pays du Sud. L'objectif de cette formation est de permettre aux étudiants, entreprises et acteurs de la société civile tels que les organisations non gouvernementales (ONGs) d'acquérir une compréhension rapide des enjeux écologiques dans les pays en voie de développement.

3 - Neural Networks and Deep Learning – Deeplearning.ai

Les grandes entreprises technologiques telles que Google, IBM, Microsoft, Amazon, Adobe, PROS, l'ont déjà adopté. Le deep learning connaît une croissance rapide. Grâce à ce cours, Les apprenants peuvent se perfectionner dans le domaine de l'Intelligence Artificielle et comprendre le sujet en profondeur, depuis ses technicités, jusqu'à ses applications, à travers des exercices pratiques axés sur le codage.

4 - Learning How to Learn – University of California, San Diego

Apprendre est une activité qui nous concerne tous. L'objectif de ce cours est à la fois de connaitre le fonctionnement général des processus d'apprentissage et d'expérimenter différentes techniques permettant d'améliorer ceux-ci. Il mélange des éléments théoriques et des éléments techniques qui permettent d'améliorer ses techniques d'apprentissage au quotidien.

5 — Devenir entrepreneur du changement — HEC Paris

Développé en partenariat avec l'association Ticket for Change, ce nouveau cours d'HEC Paris a été conçu pour inspirer et accompagner toutes les personnes qui veulent changer la société, mais qui ne savent pas par où commencer. Être entrepreneur du changement, c'est créer un projet qui concilie à la fois utilité sociale et viabilité économique. Le cours combine des témoignages concrets d'entrepreneurs, d'intrapreneurs et de dirigeants qui utilisent l'entrepreneuriat pour changer la société, explicités par des apports académiques.