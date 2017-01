Get In The Ring à Antibes : Rugby Centric et Helper Choice champions

Rugby Centric, chez les "poids moyens" et Helper Choice, chez les "poids plume" ont gagné la finale France de Get In The Ring hier soir à l'AzurArena d'Antibes et remporté un ticket pour la finale monde à Singapour. A la mode "battles", le grand show des startup innovantes!

Rugby Centric, chez les "poids moyens" et Helper Choice, chez les "poids plume" ont été sacrés champions de France et ont remporté hier soir à l'AzurArena d'Antibes leur ticket pour la finale monde à Singapour. Ce n'est pas bien sûr des vainqueurs d'un combat de boxe au sommet qu'il s'agit, mais des start-up qui ont remporté la finale France de Get In The Ring, un concours iconoclastes de start-up monté autour d'une série de "battles" à la mode de The Voice.

Les puristes crieront peut être à l'hérésie ou à la futilité, mais ce show, mené rondement par un Vincent Garnier en animateur survolté, apporte un regard nouveau sur les projets innovants et sur ceux qui les mènent. Pour cette seconde édition sur la Côte de Get In The Ring, 31 startups s'étaient présentées à l’AzurArena d'Antibes hier matin jeudi. Dans le détail, 16 s’étaient inscrites dans la catégorie Lightweight (Poids légers – valorisation de l’entreprise inférieure à 500 k€) et 15 dans la catégorie Middleweight (Poids moyens – valorisation entre 500 k€ et 2,5 M€). Leur provenance : 18 issues du 06, 3 issues des Bouches du Rhône, 2 en provenance de Paris, 1 startup monégasque, 1 startup belge en provenance de Ghent, 1 startup installée à HongKong et Nice et enfin 2 startups issues du French Tech Ticket enregistrées via l’incubateur Paca Est en provenance de Tunis et de San Francisco.

Les startups sélectionnées par l’organisateur de l’événement pour la France, l’accélérateur BA06, ont participé à cette journée exceptionnelle avec un programme très dense. Le matin était réservé au "Bootcamp Pitch Training" en groupe avec une quinzaine de coachs et un seul objectif : avoir le meilleur pitch en 5 rounds de 30 secondes (Team, Achievements, Business Model & Market, Financial Proposition et FreeStyle). L’après-midi débutait par 2 sessions en parallèle et des rendez-vous en One to One avec des investisseurs/financeurs français anglais et américains, des donneurs d'ordre et des experts.

Puis, à partir de 18h30, les 8 startups sélectionnées par le jury de l'après-midi, se sont enfin affrontées sur le ring en 5 "rounds" de 30 secondes devant un jury de 10 investisseurs et devant un public de 150 personnes. Le show a commencé avec les "light weight" (Coviago, TradingLinks, Rugby Centric et Night4us). Il s'est terminé avec les "middle weight (Cuddl’Up, Swike, Navily et Helper Choice). Et des vainqueurs sont sortis des finales : Rugby Centric et Helper Choice.

Pour les "poids légers", Rugby Centric avec Guillaume Bourda à Biot, a développé Player+ and Coach+, deux applications web destinées aux joueurs de rugby et aux entraineurs. Rugby Centric a également remporté le prix du public qui s’est tenu au cours d’un vote par SMS opéré par la startup partenaire de l’événement SMS Factor.

Dans les "poids moyens", HelperChoice avec Florian Garivier (Hong Kong-Nice) s'est donné pour mission de permettre aux travailleurs domestiques migrants d’avoir accès aux conditions d’un marché du travail équitable et de permettre aux employeurs de trouver facilement et rapidement la bon ou la bonne candidate. Les remises des trophées s'est déroulée avec la participation de la CCI Nice Côte d’Azur, du CEEI Nice Côte d’Azur et de la French Tech Côte d’Azur.