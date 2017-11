Get In The Ring à Monaco : le show à l'américaine des start-up

La Jeune Chambre Economique de Monaco, qui avait lancé les Get In The Ring en décembre 2014 sur la Côte d'Azur, organise une nouvelle série de "battles" le vendredi 1er décembre à partir de 18 heures au Méridien Beach Plaza. Véritable show à l’américaine, c’est dans une ambiance identique à un match de boxe, que se déroulera cette compétition Get in the Ring 2017. Ring au milieu du public, retransmission en live sur écrans géants, jeux de fumée, de sons et de lumières sont au programme pour le public avec, pour les startups internationales qui défendront leur projet, un joli coup de projecteur.

Après une journée coaching à l’Incubateur / Accélérateur MonacoTech, les candidats s’affronteront devant un jury composé d’investisseurs où cinq rounds de 30 secondes attendent chaque participant.. Une intensité maximum pour la présentation, les past-réalisations, l'étude de marché, l'analyse financière, le freestyle, thème de chacun des rounds. En quelque sorte, pour les start-up, une journée "train, pitch, and win". Cette compétition se déroule en anglais.