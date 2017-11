Grasse accueille les rencontres pour l'emploi intérimaire

Dix agences de recrutement du département et le truck "A vous la santé" du Fastt pour parler santé & sécurité avec les salariés intérimaires : c'est ce que proposeront "Les rencontres pour l'emploi intérimaire" demain jeudi 9 novembre de 9h30 à 12 heures dans les bureaux de la Mission Locale du Pays-de-Grasse (16, chemin de Camperousse à Grasse). Le forum est ouvert à toutes et à tous, les personnes actuellement en recherche d'emploi, les salariés en mission intérimaire, etc. Ils pourront s'informer sur l'ensemble des aides, des services et solutions pour faciliter leur vie quotidienne et sécuriser leur vie professionnelle en intérim (déplacement, garde d'enfant, logement, santé, ,, budget, action sociale,…)

Le truck "à vous la santé" du Fastt sera là pour parler santé & sécurité. Jusqu'à la fin de l'année, il part en tournée sur les routes de France. Lancé depuis le mois de juin, il sera ce jeudi à la mission locale de Grasse. Ce nouveau programme d'information et de sensibilisation est proposé gratuitement aux intérimaires par le FASTT en partenariat avec la mutuelle Intérimaires Santé et APICIL. Les thèmes abordés sont divers et vont de la nutrition, à la gestion des conduites addictives, des risques routiers et du sommeil dans un secteur où une part importante de salariés travaille de nuit ou avec des horaires décalés. Une information détaillée est également proposée sur la mutuelle Intérimaires Santé.