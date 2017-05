Grasse : l'ancienne prison vendue pour des expositions, lofts et bureaux

C'est vendu! L'ancienne prison de Grasse a trouvé preneur. Mise en vente l'été dernier par le ministère de la Justice, cette ancienne maison d'arrêt en plein cœur de ville a été rachetée par Mélanie Mugnier, une spécialiste de la communication. Elle s'est associée dans l'opération avec Grégory et Guy Routier et compte transformer ce bâtiment inoccupé depuis des années et dans un état aujourd'hui délabré en "site d'expositions, lofts et bureaux", comme l'a noté Nice-Matin. L'ancienne prison, fermée depuis le tout début des années 90, devrait ainsi entamer une nouvelle vie à l'horizon 2020, le temps de faire les travaux. Aucun prix n'a été donné pour la transaction.