Hackathon du collectif WHAT pour "Entreprendre avec les femmes"

Organisé l'an dernier à cette époque sur le thème de la sécurité, le premier hackathon du collectif de femmes WHAT (Women Hackers Action Tank) avait été un succès avec plus d'une centaine de participants. D'où une seconde édition sur le thème cette fois d'"Entreprendre avec les Femmes" qui aura lieu sur le campus Sophia de Skema Business School le vendredi 17 novembre à partir de 18 heures et se poursuivra le samedi 18 novembre jusqu'à 22 heures. Les participants formeront des équipes mixtes pour innover à partir de ce nouveau thème et développer pendant 24 heures une solution technique (application, site web, autre...) qui permette de faciliter l'entrepreneuriat pour les femmes.

Différents axes de travail sont proposés : outils pour la création d'entreprise, aide au développement du leadership ou encore équilibre entre vie personnelle et professionnelle. A l'issue des 24h de compétition, les équipes présenteront leurs projets devant un jury d'experts issus du monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation, qui récompensera les solutions les plus pertinentes par rapport au thème de l'année.

Afin d'encourager les mères et pères de famille à participer au hackathon, des animations et des ateliers découverte sont prévus pour les enfants des participants à partir de 7 ans. Un challenge de programmation de robots sera notamment organisé par l’équipe WHAT avec le soutien de l’INRIA. Le hackathon du collectif WHAT se veut être également un événement fédérateur de l'écosystème azuréen, alliant numérique et diversité au service de l’entrepreneuriat, grâce au sponsoring d’acteurs majeurs de l’innovation sur la Côte d’Azur. Ajoutons que la Métropole Nice Côte d’Azur et la ville de Nice sont pour la première fois partenaires de WHAT et co-organiseront un “pré-hackathon” en amont de l’événement (le 4 novembre) pour préparer les participants.

Le hackathon est ouvert à tous : profils techniques (développeurs, designers...) commerciaux, marketers, communicants, juristes, étudiants.... et à tous ceux qui s'intéressent à l'innovation et au numérique. Aucune condition particulière n'est requise pour participer.