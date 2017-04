Haut-débit mobile : Monaco Telecom ouvre le 1 Gibabit/s

L'opérateur monégasque a annoncé hier l'ouverture du premier réseau commercial mobile 1 Gigabit/s. En attendant l'arrivée d'ici la fin de ce semestre des premiers smartphones capables de supporter cette nouvelle technologie, c'est une étape décisive vers la 5G qu'il franchit avec son partenaire Huawei.

Monaco Telecom augmente les débits mobiles et fait un pas vers la 5 G : c'est ce qui ressort de l'annonce de l'ouverture du premier réseau commercial mobile 1 Gigabit/s qu'a faite hier matin l'opérateur télécom monégasque sur son stand installé au coeur du tournoi Master 1000 de Monte-Carlo. C'est une étape décisive vers la 5G qui est ainsi développée en partenariat avec le Chinois Huawei avec lequel la Principauté avait ouvert la 4G en 2013. Après avoir déployé le premier réseau européen en 450Mbps, Monaco Telecom avait ensuite optimisé l’ensemble de la chaîne d’infrastructures de son réseau 4G pour proposer des débits de plus de 900Mbps.

Techniquement, pour cette nouvelle avancé au 1 Gigabits, "cette performance est atteinte avec Huawei grâce à la combinaison d’un coeur virtualisé NFV (Network Function Virtualized) n*10Giga et une solution d’accès cloud RAN", explique l'opérateur. "Désormais, le spectre déployé sur Monaco agrège quatre porteuses pour un total de 75MHz dans les bandes 2.6GHz, 1.8GHZ et 800MHZ supportées par les technologies 4x4 MIMO et 256 QAM pour atteindre les vitesses de téléchargement de la catégorie 16 LTE." Les spécialistes apprécieront ces détails.

Le réseau mobile monégasque est donc prêt désormais à accueillir les premiers smartphones capables de supporter cette nouvelle technologie. Ils sont annoncés par plusieurs fabricants de terminaux pour la fin du semestre. L’augmentation des débits disponibles améliore par ailleurs l’expérience de tous les utilisateurs connectés sur le territoire de la Principauté, tout en respectant les normes environnementales en vigueur, est-il également précisé.

"Le Gigabit/s est aujourd’hui la vitesse maximale atteignable par un terminal" a noté" Martin Peronnet, Directeur Général de Monaco Telecom (sur la photo ci-dessus). "Nous souhaitions pouvoir être parmi les premiers à offrir ces performances à nos abonnés. Ce projet a été mené en parallèle d’un investissement très lourd pour obtenir une couverture excellente indoor et outdoor sur toute la Principauté, un des territoires les plus complexes à couvrir compte tenu de sa topographie et de sa densité."

Directeur Général de Huawei France, Karl Song a rappelé de son côté que "la vidéo est l’un des piliers de croissance pour les opérateurs" et s'est réjoui du partenariat technologique avec Monaco Telecom, "qui permet d’offrir une expérience unique à leurs clients".