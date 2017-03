Hôtellerie : SEH se renforce à Nice avec le Qualys-Hotel "Le Seize"

Premier groupe coopératif d’hôteliers indépendants en Europe, SEH United Hoteliers se renforce sur Nice avec l’arrivée d’un nouvel adhérent : le Qualys-Hotel "Le Seize" (35 chambres, 3 étoiles), au 16 rue Chauvain, en plein cœur de Nice, proche à la fois de la promenade du paillon, d'Acropolis, de la place Masséna. SEH alignait déjà de 5 Inter-Hôtel (deux sur Nice et trois autres à 5 et 15 km de Nice). Pour le groupe SEH, l'arrivée de Seize s’inscrit ainsi dans une dynamique de développement de sa marque Qualys-Hotel.

Récemment entièrement rénové, l'hôtel Le Seize, à deux pas du MAMAC (Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice), et avec la participation de l'école MJM-GRAPHIC-DESIGN, s'est placé sous le thème des Artistes Niçois. Derrière une belle façade du début du XXe siècle, il adopte désormais un style chic contemporain et vise les city break ou les étapes professionnelles.