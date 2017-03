Immobilier : une année 2016 "exceptionnelle"!

Une année exceptionnelle pour le logement neuf et une dynamique confirmée pour la revente : c'est le bilan 2016 qu'a présenté hier l'Observatoire de l'Immobilier de la Côte d'Azur. Dans le neuf, le niveau d'activité (plus de 4.100 logements vendus soit + 28%) n'avait pas été observé depuis 2003, tandis que dans la revente la progression est significative (+13% de transaction à près de 12.000). Le tout sur des prix légèrement en baisse : -2% pour le neuf à 5.226 €/m2 et -1% dans l'ancien à 3.889 €/m2.

Une année exceptionnelle pour le logement neuf et une dynamique confirmée pour la revente : cela faisait longtemps que l'on n'avait vu les professionnels de l'immobilier aussi satisfait d'un bilan annuel. Réunis hier soir dans le centre d'affaires de l'aéroport Nice Côte d'Azur ils ont pu prendre connaissance des chiffres qui, sur la Côte d'Azur dans le neuf, sont même meilleurs qu'au plan national. Dans le logement neuf, suivant la présentation de Jean-Marie Ebel, président de l'Observatoire immobilier, le nombre des ventes augmente de 28%, résultat supérieur à la progression au niveau national, tandis que, entraînées par ces bonnes perspectives, les mises en vente progressent de près d’un tiers en un an (voir tableau ci-dessus).

Une reprise particulièrement sensible dans la Métropole

"Ce niveau d’activité (plus de 4.100 logements neufs vendus en 2016) n’avait pas été observé depuis 2003 !" a souligné Jean-Marie Ebel. Et d'ajouter que "dans ce contexte, les prix restent relativement stables, avec même une légère baisse du prix moyen des ventes au m2 (-2% à 5.226 € le m2 en moyenne)".

Sur la seule Métropole Nice Côte d'Azur, le redémarrage est encore plus sensible que dans l'ensemble du département. Ainsi, les ventes de neuf ont carrément bondi de 61% passant de 1.392 à 2.238 sur un prix moyen au mètre carré de 5.138 €. Quant aux mises en vente, elles ont explosé toujours par rapport à 2015 : +91% avec 2.559 mises en vente chiffre de loin le plus élevé depuis 10 ans, avec un prix moyen de 5.432 € le mètre carré.

Marché de la revente : +13% de transactions

Comme par ailleurs un peu partout en France, le marché de la revente connaît également un net regain d’activité dans les Alpes-Maritimes. "Là encore, la baisse des taux corrélée à la relative stabilité des prix a conduit à une progression de +13% des transactions dans l’existant en un an" a noté Jean-Marie Ebel (près de 12.000 transactions face à un chiffre qui était tombé à 9.344 en 2014).

"Cette reprise a été notamment dopée par le niveau historiquement bas des taux de crédit, mais aussi par le succès du dispositif Pinel pour les investisseurs dans le neuf, ainsi que celui du prêt à taux zéro (PTZ) qui a prouvé son efficacité en 2016, en relançant significativement l’accession à la propriété" a expliqué le président de l'observatoire en notant que le fait d’être propriétaire ou d’investir dans la pierre "valeur refuge" dans un contexte économique incertain a également contribué à cette dynamique.

Prudence pour 2017

Et pour 2017 ? Les professionnels restent prudents. "S’il convient de se réjouir de ces bons résultats, il faut toutefois les relativiser et être prudents pour les mois à venir, au regard des conditions macro-économiques", note Jean-Marie Ebel. "Par ailleurs la légère progression des taux et l'incertitude générée par le contexte électoral pourraient avoir une influence sur le niveau d’activité".

"Enfin n’oublions pas que dans notre département, le rattrapage entre l’offre - insuffisante - et la demande - toujours soutenue - ne saurait connaître d’évolution réellement positive qu’au prix d’un effort important et continu de production de nouveaux logements, et particulièrement dans la catégorie intermédiaire."