Innovation & connaissance SKEMA: faire du stress un atout compétitif

Qu'est-ce que l'épigénétique et qu'est-ce qu'elle a à voir avec le stress? C'est ce que le prochain petit-déjeuner du Cycle Innovation et Connaissance de SKEMA Business School nous apprendra. Programmé le jeudi 6 avril de 8h30 à 10h sur le campus de Sophia Antipolis de l'école, il a un thème qui apparaîtra quelque peu énigmatique à plus d'un : "Disruption dans la gestion du stress par l’épigénétique". Dis sous une autre forme, le thème est plus facile à comprendre : "faire du stress un atout compétitif en entreprise, rêve ou réalité?"

Explication par l'un des spécialistes invité, Christophe Rivé, intervenant à SKEMA. "L’ADN est le livre d’histoire de l’individu et l’Epigénétique à travers l’expression des gènes est la lecture de ce livre", explique Christophe Rivé. "Cette lecture, modifiable et transmissible de génération en génération, est connectée aux comportements de chacun. En rapprochant la fonction naturelle du stress, une alerte d’inadaptation, aux comportements individuels, une nouvelle approche utilisant neurosciences et épigénétique est née. Elle permet aujourd’hui d’aborder les stress vécus dans les entreprises en leur donnant un sens, plutôt que des raisons et des justifications. Chacun peut ainsi s’adapter mieux et plus vite aux nouvelles contraintes de rupture que le monde économique impose aujourd’hui."

Christophe Rivé s’appuiera sur l’exemple de Resistex, une PME azuréenne spécialiste de l'éco-conception de luminaires et de l'éclairage durable, pour nous proposer d’apprendre comment associer des comportements inadaptés, stress, et transmission à l’épigénétique, permettant alors de vivre le stress non plus comme une contrainte mais comme une ressource.

En première partie de cette conférence animée par Valérie Blanchot-Courtois, Karine Grall, DRH et DAF de Resistex présentera cette entreprise familiale qui fête en 2017 ses 80 ans, et expliquera comment, sur une période de 6 ans, elle a contribué, aux côtés de l’équipe de direction et du président, à profondément faire évoluer la culture de l’entreprise pour qu’elle soit en phase avec son ADN fondateur et les valeurs du dirigeant.