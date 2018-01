Innovation & Connaissance SKEMA : penser " in, out and about the box"

SKEMA Business School continue de nous éclairer sur le monde en mutation à travers les douze conférences annuelles de son cycle "Innovation & Connaissance". Un cycle qui a pour ambition de réfléchir sur la disruption dans toutes ses dimensions : dans les façons de penser, de créer, de manager, dans les business models, … Le prochain rendez-vous, mardi 20 février de 8h30 à 10h (accueil café dès 8h) est donné à Grasse, Espace Jacques Louis-Lions (4 traverse Dupont). Il se fera sur le thème "Thinking in, out and about the box". Animé par Valérie Blanchot Courtois, professeure affiliée, il réunira comme à l'habitude, un professeur de SKEMA, Peter Spier, et un professionnel Steve Kopp, Head of Amadeus Horizon 3 qui apportera son témoignage, et présentera les techniques de créativité mise en oeuvre chez Amadeus.

Cette session, organisée avec le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, cherchera répondre à la question "Comment être plus ‘créatif’ ? Comment voir les choses autrement ?" Un arsenal de méthodes, allant des ‘brainstormings’ aux bacs à sable ou au Lego sont là pour nous aider. Le Design Thinking tente d’allier le cerveau droit et le cerveau gauche. Certaines méthodes suggèrent de penser ‘out of the box’; d’autres nous imposent des contraintes ‘in the box’; d’autres insistent sur le besoin de ‘recadrer’ les choses et de revoir la nature même de la ‘box’ ; d’autres méthodes encore nous permettent de jouer avec l’ambivalence et la métaphore. La conférence permettra de regarder cette ‘boîte à outils’ pour générer des idées afin de mieux comprendre ces méthodes et les enjeux associés !