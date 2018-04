Innovative City 2018 à Nice : la région PACA invite 70 start-ups

Un appel à manifestation d'intérêt est ouvert pour les start-ups qui souhaiteraient participer à l’édition 2018 du Salon Innovative City organisé à Nice autour de la "smart city". La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui avait amené entre autres 40 start-ups régionales au CES Las Vegas, renouvelle en effet ce type d'action en accompagnant financièrement les start-ups du territoire sur le prochain Innovative City qui se déroulera les 27 et 28 juin à Nice Acropolis sur le thème "Innovation for better life & smart business". Les acteurs régionaux se mobilisent ainsi collectivement pour permettre la participation de plus de 70 start-ups régionales innovantes qui seront sélectionnées dans des comités régionaux associant les trois métropoles du territoire.

L’accès au salon et la présence sur l’espace start-up seront pris en charge à 100% par les coordonnateurs de cet appel à manifestation d’intérêt. Est qualifiée de start-up, est-il précisé, une entreprise n’ayant pas réalisé de levée de fonds supérieure à un million d’euros et n’étant pas affiliée à un grand groupe.