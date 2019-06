Innovative City 2019 chamboule tout: dates, lieux, forme

Pour sa 8ème édition, le salon sera organisé en co-production avec La Tribune à la villa Masséna le mardi 15 octobre et en collaboration avec Day One event le 16 et 17 octobre au Sporting Monte-Carlo.

Aurait-il lieu cette année ou pas ? On s'interrogeait sur le devenir d'Innovative City, le salon de la "smart city" qui, traditionnellement se déroulait en tout début d'été, fin juin ou début juillet à Nice Acropolis. Une réponse vient d'être apportée. Innovative City continue mais à des dates, dans des lieux et sous une forme différente. Pour sa 8ème édition, le salon sera organisé en co-production avec La Tribune à la villa Masséna le mardi 15 octobre et en collaboration avec Day One event le 16 et 17 octobre au Sporting Monte-Carlo.

L’objectif, est-il expliqué, est de "renforcer les échanges professionnels orientés vers les usages citoyens, dans un cadre exceptionnel et une atmosphère conviviale". Pour mieux aider au déploiement des services BtoTtoC (Business to Territories to Citizens), les entreprises et organisations exposeront comment leurs innovations favorisent un développement positif des territoires d’aujourd’hui et de demain.

Les conférences et les présentations de start-up sélectionnées pour leurs solutions permettront de partager, débattre et comprendre comment la compétitivité́ et la transition écologique passent par l’innovation numérique, citoyenne et inclusive. A suivre… à la rentrée.