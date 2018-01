Inria Sophia : le rendez-vous PACA Investissement annulé

Actualisation 15-01-2018/10h00 : l'intervenante ayant eu un problème de santé, Inria a dû annuler ce rendez-vous. C'est une nouvelle ouverture à un public de startuppers et de porteurs de projets plus large que propose Inria Sophia. Dans une démarche "start-up friendly", le centre de recherche ouvre dans un lieu adapté (le bâtiment Kahn) des réunions d'informations qui se faisaient en interne dans de petites salles pour ses chercheurs et ingénieurs intéressés par la création d'entreprise. "Première" dans ce sens mercredi 17 janvier, à 10h30, avec une présentation sur la levée de fonds par Marie Desportes, responsable du fond d'investissement Paca Investissement. Un événement gratuit et ouvert à tous (penser à avoir une pièce d'identité sur vous en raison de Vigipirate).