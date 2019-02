Intelligence artificielle : dernière ligne droite pour "3IA Côte d'Azur"

C'est la dernière ligne droite pour le challenge 3IA dans lequel la Côte d'Azur est sérieusement engagée. Les projets détaillés d'Institut Interdisciplinaire en Intelligence Artificielle doivent en effet être déposés, dernier carat, demain mardi 19 février au soir. Autant dire que l'on s'active depuis plusieurs semaines à UCA (Université Côte d'Azur), Inria, CNRS, SKEMA, Eurecom et dans les établissements impliqués dans ce grand challenge. La Côte d'Azur, certes, a déjà franchi une étape décisive. En novembre dernier, elle a fait partie des quatre sites présélectionnés avec Grenoble, Toulouse et Paris.

Une bonne nouvelle qui était tombée en même temps que l'ouverture de SOPH.IA, le sommet sur l'Intelligence artificielle qu'organisait la technopole en prélude de son 50ème anniversaire. Le projet "3IA Côte d'Azur" avait été retenu pour des applications dans les domaines de la santé et du développement des territoires. C'est donc dans ces directions que travaillent les porteurs du projet (dont Nicholas Ayache d'Inria pour le volet scientifique). Il reste en effet aujourd'hui à concrétiser cette première victoire à travers cette nouvelle phase, la labellisation définitive n'intervenant qu'après le dépôt et l'étude de ces projets détaillés. Réponse attendue le 11 avril prochain. On croise les doigts.