Jeunes Talents Maître Restaurateur : Sébastien Murcia (Juan) en finale

Sébastien Murcia (Restaurant Le Figuier de Saint-Esprit à Juan-les-Pins), jeune Cannois de 23 ans évoluant en apprentissage dans un établissement titulaire du titre "Maîtres Restaurateurs" est en piste pour décrocher la première place du 7ème concours national "Jeunes talents" Maîtres Restaurateurs. Il fait partie des neuf apprentis talentueux venant de toute la France, retenus lors des différentes phases qualificatives. Il se retrouvera avec les huit autres finalistes lundi 6 mars à Paris pour la grande finale qui se jouera dans la prestigieuse Ecole Ferrandi, en présence du parrain, le Chef Philippe Etchebest (Top Chef et Cauchemar en cuisine).

Au programme : réaliser en 4 heures top chrono, un plat et un dessert pour 4 personnes. Pour le plat, il s'agit d'un "Carré de veau et légumes de saison" dont navet et carotte imposés. Et pour le dessert d'une "tarte au citron et délice exotique" dont ananas et mangue imposés.

Le parcours de Sébastien Murcia? Il l'a expliqué à l'association des Maîtres Restaurateurs. "À 19 ans, je suis sorti de l’enseignement général avec un Bac ES et j’ai commencé une formation de cuisinier à la Faculté des Métiers Nérée de Cannes, j’ai obtenu le CAP Cuisine en 2014. J’ai ensuite continué une mention complémentaire cuisinier en desserts de restaurant. Je suis actuellement en 2ème année de BTS option B à l’école Hôtelière Paul Augier de Nice. Depuis 2013 j’exerce ma formation en alternance au restaurant "Le Figuier de Saint Esprit" à Antibes chez Christian Morisset, une étoile au guide Michelin. De mon plus jeune âge, je suis attiré et passionné par la cuisine, il était donc évident que j’en fasse mon métier."

Quant à ses objectifs, c'est de "continuer à apprendre ce métier, de travailler aux côtés de grands chefs dans des restaurants étoilés, et par la suite devenir chef à mon tour et décrocher une étoile au guide Michelin. Et pourquoi pas un jour tenter le concours des MOF". Bonne chance lundi aux fourneaux!