John Chambers (ex-Cisco), nommé ambassadeur de la French Tech

Dans le monde de l'économie digitale, c'est un nom qui fait référence. D'autant plus en France que John Chambers, ancien Pdg de Cisco, pivot de la Silicon Valley, s'est affirmé comme un fervent soutien de notre pays, n'hésitant pas à clamer l'été dernier que "France is back" et qu'elle serait la "start-up nation" qui tirerait la révolution numérique en Europe. Un pari sur la France qui lui vaut aujourd'hui d'être nommé ambassadeur de la French Tech à l’international par le secrétaire d’Etat chargé du numérique Mounir Mahjoubi, nomination annoncée à l’occasion du sommet attractivité de Versailles qui s'est tenu hier.

Cette fonction sera accomplie à titre bénévole. John Chambers aura deux principaux rôles a-t-il été précisé. D’une part, promouvoir les acteurs de la French Tech à l’international, en mettant en avant les start-ups les plus prometteuses, organisant des visites à l’étranger et participant aux principaux salons internationaux. D’autre part, contribuer à l’attractivité de la France pour les fonds d’investissements, les grandes entreprises numériques et les start-ups étrangères. Il sera également consulté sur la stratégie start-up du gouvernement, travaillera en étroite collaboration avec Pascal Cagni, président de Business France. Il sera également soutenu par la mission French Tech.