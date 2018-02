Journée Portes Ouvertes à l'école d'ingénieurs Polytech Nice Sophia

Installée au coeur du campus SophiaTech de Sophia Antipolis, l'école d'ingénieurs Polytech Nice Sophia organise une journée "portes ouvertes" samedi 17 février de 9 à 17 heures. Cette journée s'adresse à tous les lycéens et étudiants (CPGE, DUT, L2, L3, M1) ainsi qu'à toutes les personnes intéressées par les formations "diplômantes" d'ingénieur ou de Master, en formation initiale, continue ou par apprentissage dans les domaines suivants : Bâtiments, Électronique, Électronique et Informatique Industrielle, Informatique, Génie Biologique, Génie de l'Eau, Mathématiques Appliquées et Modélisation.

Polytech Nice Sophia est une école d’ingénieurs qui fait partie de l’Université de Nice. Sophia Antipolis le permet, l'école est fondamentalement marquée par les aspects recherche fondamentale et appliquée ainsi que par les aspects industriels et l’international. Dans la technopole quelque 70 nationalités différentes se côtoient et les centres de recherche industriels des plus grands groupes s’y trouvent : SAP, Toyota, Thalès, Amadeus,... Les élèves peuvent ainsi participer à des concours de projets au niveau international avec une réussite certaine. Par ailleurs, il est possible d’être sportif de haut niveau et d’étudier à Polytech Nice Sophia : chaque année, un ou deux champions y poursuivent leurs études. L’école organise également des projets aisni qu'une journée spéciale, devenue incontournable, en relation avec les instituts et les écoles de déficients visuels.