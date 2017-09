Journées de l'International à Nice : les experts viennent à vous

Pour toutes les entreprises azuréennes qui exportent ou qui envisagent de se lancer à l'international, les "Journées de l'International" tiennent du grand rendez-vous de l'année. Il est programmé le vendredi 29 septembre de 9 à 18 heures dans les locaux de la CCI Nice Côte d'Azur (20 Bd Carabacel) et permettra aux chefs d'entreprise de rencontrer les meilleurs experts pour les pays et zones sur lesquels ils veulent exporter. Cet événement, qui auparavant se déroulait seulement à Marseille, est pour la deuxième année consécutive dupliqué et adapté pour la Côte d'Azur (sur Marseille il aura lieu la veille, le 28 septembre).

Au total une quarantaine d'experts sont réunis pour traiter d'une cinquantaine de pays et d'une dizaine de thématiques. La journée niçoise se tiendra en deux temps. Le matin sont programmés le panorama mondial de la COFACE 2017 sur l'évaluation des risques pays et trois workshops animés par les experts sur des zones stratégiques à fort potentiel de développement (Amérique du Nord, Moyen-Orient et Europe). Une centaine de participants sont attendus dont, outre les chefs d'entreprise, les représentants des Pôles de compétitivité, de la French Tech, des associations d'entreprise…

L'après-midi est réservé aux entretiens individuels avec des experts pays (Business France, CCI France international, cabinets conseils, conseillers du Commerce Extérieur pour la France, partenaires locaux). L'an dernier, environ 70 entreprises avait participé à la première édition. Un succès qui avait poussé à la pérennisation de l'événement.