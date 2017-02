L’Université Côte d’Azur lance sa fondation

A l'instar de l’Université Nice Sophia Antipolis, l'Université Côte d’Azur a désormais sa fondation. Elle a été lancée il y a une dizaine de jours à l'occasion d'un dîner de gala à Nice au Palais de la Méditerranée qui réunissait des membres fondateurs et des entreprises partenaires d’UCA. Au total trois cents personnes pour porter sur les fonts baptismaux cette nouvelle fondation qui a pour ambition de devenir à la fois un outil financier majeur pour la gestion de l’IDEX UCAJEDI et une interface entre les partenaires socio-économiques et UCA.

C'est en 2010 que l’Université Nice Sophia Antipolis avait ouvert le chemin en créant la Fondation UNICE. Pendant plus de 5 ans, avec l’aide des financements de ses membres fondateurs, des dons de ses partenaires socio-économiques et de ceux de nombreux particuliers, elle a permis le financement de multiples projets sur des thématiques qui lui sont chères : la recherche et l’innovation, l’excellence académique, l’égalité des chances, la création d’entreprises et la valorisation du patrimoine. Au final, plus de 2,7 millions d’euros de projets ont ainsi été financés, apportant une notoriété indiscutable à la fondation UNICE.

Avec la création d’Université Côte d’Azur en 2015 et l’obtention de l’initiative d’excellence UCAJedi en 2016, la Fondation UNICE se devait de changer de statuts et prendre une autre dimension. C'est sous une forme partenariale de droit privé que la fondation d'UCA sera créée. En d'autres termes, elle aura son propre conseil d'administration, son propre budget et des circuits de décision raccourcis et simplifiés. Elle pourra ainsi jouer plus efficacement son rôle d'interface accélératrice des partenariats entre UCA et les acteurs socio-économiques du territoire.

Lors de la soirée de lancement, les premiers membres fondateurs ont été présentés : Université Côte d’Azur, l’Etat de Monaco, la Banque Populaire Méditerranée, le groupe d’expertise comptable Cibelly et le groupe Areco. Chacun a pu témoigner des raisons qui l'ont poussé à rejoindre la fondation. Moment d’échanges et de convivialité entre les participants, la soirée a été rythmée par des témoignages et des séquences filmées : le Professeur Marquette a pu témoigner du soutien apporté par la fondation Unice a son projet Air. Une tombola a permis de récolter plus de 4.000 euros pour financer des bourses "égalité des chances" pour les étudiants sportifs de haut niveau et les artistes d’UCA.

Et la fondation UCA a financé son premier projet : WIVRE présenté par Nicole et Kay Wagner, chercheurs Inserm à l’IRCAN pour leur découverte d’une nouvelle cible thérapeutique contre le cancer.