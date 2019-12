La JCE Antibes Sophia Antipolis va élire son bureau 2020

La JCE ASA (Jeune Chambre Economique Antibes Sophia Antipolis) tient son assemblée générale élective aujourd'hui, mardi 3 décembre à 18h30, Maison des Association d'Antibes (288 Chemin de Saint-Claude). L'occasion pour Aline Dosdat, de présenter le bilan de son année de présidence avec quelques opérations phares comme Booster For Good (réconcilier intérêt général et modèle économique performant), World CleanUp Day 2019 (participation à la journée mondiale du nettoyage de notre planète), Parlem’entreprise 2019 (un membre et une observatrice accueillis à l'Assemblée nationale), CASAJOB : Mobilité à Sophia-Antipolis (brainstorming) ou encore ReBOUT (retour de la consigne de verre).

Ce sera également pour les membres de l'association, l’occasion de procéder à l’élection du nouveau bureau. Se présentent : Julien Von Saenger, au poste de président, Aline Dosdat, Sarah Elalj-Druet, Laura Oller et Isabella Palombo. L'équipe se positionne sur un programme d'actualisation de l'organigramme territorial afin de canaliser les projets des membres, mieux les connecter à la réalité du fonctionnement du territoire pour optimiser leur mise au service de la cité et ainsi permettre la vision "L'initiateur est en toi".