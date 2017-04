La palme de l'immobilier de luxe le plus cher du monde à Monaco!

Avec un prix à la revente de l'immobilier de luxe à 41.100€ le mètre carré, Monaco a dépassé Hong-Kong (39.100 €) selon une étude du réseau Savills reprise par Lefigaro.fr. Paris reste loin derrière (7ème avec 11.900€). Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est l'explosion des prix : +180% en dix ans pour Monaco, soit près d'un triplement. Bien plus qu'à Paris avec des prix qui ont augmenté de 32% durant la même période!

C'est Monaco qui détient désormais la palme des logements de luxe les plus chers du monde au mètre carré. Selon une étude du réseau immobilier Savills reprise par Lefigaro.fr, pour la première fois le prix du mètre carré monégasque avec un prix à la revente de 41.400 euros qui a dépassé celui de Hong-Kong (39.100€). En troisième position, Tokyo au Japon se place quand même à un niveau bien derrière avec 29.200€. Quant à Paris, à 11.900 €, il n'est classé qu'en 7ème position derrière Londres (17.600€), New York (17.500 €) et Shanghai (15.300€).

"Plus encore que le niveau des prix c’est leur folle croissance qui surprend sous nos latitudes: + 180 % en 10 ans, un quasi-triplement", souligne Lefigaro.fr. "Sur ce marché du luxe, seule la ville de Shanghaï a connu un emballement plus fort (+248% en dix ans). À côté, Paris ou New York pourraient presque sembler raisonnables avec des tarifs ayant "seulement" augmenté respectivement de 32% et 45%."