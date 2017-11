La Recyclerie Mobile au Rouret pour donner une 2ème vie à vos objets

On a tous des objets qui s’entassent dans un carton et nous embarrassent. Une lampe qui n’est plus en accord avec la déco, une table de chevet dont on n’a plus l’usage, de la vaisselle en trop qui encombre le placard de la cuisine, un vase offert par belle-maman dont on ne sait pas quoi faire, un vêtement dans lequel on ne rentre plus, des outils que l’on n’utilise jamais, une pile de livres qui prend la poussière depuis qu’on les a lus… C'est à tous ces objets devenus inutiles mais toujours bons pour le service que s'adresse la Recyclerie Mobile. Ce point de collecte itinérant qui offre une seconde vie à vos objets fera halte au Rouret samedi 18 novembre (place de la libération, entre 10 et 17 heures).

Ce passage de la recyclerie ressort d'une initiative d'UNIVALOM, Syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers, qui couvre le bassin de Cannes-Grasse-Antibes. Un samedi par mois, le camion se déplace dans une commune différente du territoire d’UNIVALOM. Les habitants des alentours sont invités à venir y déposer les articles dont ils souhaitent se séparer et qui pourront faire le bonheur de quelqu'un d'autre. A ne pas confondre avec la déchetterie où l'on dépose les objets cassés et hors d'usage...