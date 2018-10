La reprise des Data Science Meetup au Learning Centre SophiaTech

C'est la reprise des Data Science Meetup au Learning Centre du Campus SophiaTech dans la technopole avec une conférence d'actualité de Marco Corneli (UCA, laboratoire Dieudonné). Elle sera donnée lundi 15 octobre à 12h30 sur le thème "Un modèle dynamique pour des réseaux avec texte". La croissance des communications via les outils numériques (réseaux sociaux, courriels privés ou professionnels, documents archivés dans des bibliothèques numériques, etc) a encouragé les scientifiques à inventer de nouveaux outils de façon à modéliser la dynamique des réseaux en groupes homogènes via notamment la théorie des graphes et l’analyse textuelle.

D’autres techniques d’analyse dynamique complètent aujourd’hui ces approches de manière à détecter les changements structuraux des réseaux (création et/ou disparition de nœuds ou de liens) pouvant affecter la composition des groupes ou la manière dont les groupes interagissent. La méthode baptisée STBM (Stochastic Topic Block Model) est un modèle probabiliste dont l’objectif est de regrouper les nœuds du réseau en classes qui soient homogènes en terme de fréquences d’interactions mais aussi de sujets traités.

Le graphe dynamique est considéré stationnaire dans un intervalle de temps donnée si la proportion des sujets traitées entre chaque paire de groupe de nœuds ne change pas durant cet intervalle. Des études de cas sur des données à la fois simulées et réelles montrent l’intérêt de l’approche proposée.

Ouvert depuis 4 ans, Le Learning Centre SophiaTech vise à accueillir et à offrir de nouveaux services à destination de la communauté présente sur le campus SophiaTech et sur le technopôle et met l’accent sur le partage des connaissances notamment via une riche programmation événementielle.

Les conférences sont ouvertes à tous, inscription recommandée. Anglophones bienvenus.