La start-up Wever placée au cœur de la stratégie "Plan Vert" d'UCA

Actualisé 6-12 11h. Acte fort dans sa volonté d'appliquer le "Plan Vert National" des universités, l'UCA (Université Côte d'Azur) déploie sa stratégie de Mobilité - Développement Durable par le biais de l'une de ses spinoff, Wever. L'UCA signera ainsi officiellement demain mercredi à 14h30 Grand Château Valrose à Nice un partenariat avec Wever en présence de Jean-Marc Gambaudo, président de l'UCA, Emmanuel Tric, président de l'Université Nice Sophia Antipolis et de Thomas Côte, dirigeant fondateur de la startup Wever. Ce partenariat vise à mettre en place un service de co-voiturage étudiant/personnel et un système de stationnement collaboratif. Signée pour une durée de 2 ans, la convention sera financée à hauteur de 10.000 euros par UCA pour permettre le développement d’une application.

À travers ce nouveau dispositif, l'UCA tend à réduire son empreinte carbone globale tout en développant de manière transversale la cohésion sociale des campus qu'elle représente. Par son expertise dans les domaines de la mobilité collaborative ou "smart mobility", Wever collectera finement l'analyse des besoins des 50.000 étudiants et personnels de l'Université et proposera des solutions de mobilité innovantes. Outre être acteur de cohésion sociale, Wever sera également l'étendard de l'Université Côte d'Azur lors du prochain CES qui se tiendra à Las Vegas du 9 au 12 janvier prochain. Une occasion ainsi de souligner, dans le plus grand salon de l'électronique grand public du monde, le rôle de l'UCA, en tant qu'acteur d'attractivité du territoire azuréen.