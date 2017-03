L'assemblée générale de Telecom Valley élira son nouveau président

L'Assemblée Générale de Telecom Valley se tiendra le jeudi 30 mars dans les locaux d'EURECOM à Sophia Antipolis (Campus SophiaTech). Une assemblée d'autant plus importante que, comme tous les deux ans, elle est élective, Pascal Flamand, actuel président ayant terminé son mandat. Ce sera ainsi au nouveau conseil d'administration d'élire son remplaçant. Au programme de l'assemblée également, les traditionnels rapports moral, d'activité et les perspectives d'action sur 2017 pour une association qui a dépassé les 150 entreprises membres et s'est imposée comme l'animateur du numérique dans le département.