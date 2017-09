Le 1er Monte-Carlo Gala pour l’Océan met Leonardo DiCaprio à l'honneur

Une première édition très "people" pour le Monte-Carlo Gala pour l’Océan qui a lieu demain jeudi 28 septembre sur les Terrasses de l’Opéra de Monte-Carlo à l’occasion du Monaco Yacht Show. Ce gala, qui vise à soutenir les initiatives de la Fondation Prince Albert II de Monaco pour une gestion durable des océans, mettra à l'honneur Leonardo DiCaprio et son action exemplaire en faveur de la préservation de notre planète. Uma Thurman, Goldie Hawn, Andy Garcia, Kevin Spacey, Eva Longoria, Madonna, Joe Pesci, Martin Scorsese, Arnold Schwarzenegger, Tobey Maguire, Enric Sala et Terry Tamminen ont rejoint cette initiative, confirmant ainsi leur engagement pour la protection de l’océan.

La soirée de demain, présidée par S.A.S. le Prince Souverain et organisée par Milutin Gatsby, "Global Fundraising Chairman", sera ponctuée par une vente aux enchères d’exception, animée par Simon de Pury, qui sera constituée d’expériences uniques, d’objets de collection et d’une sélection d’œuvres d’art signées par les plus grands artistes. Un nouveau gala pour bien rappeler qu'assurer la pérennité de l’océan relève d’une responsabilité commune, pour les générations présentes et futures, pour l’avenir de notre belle planète.