Le Cannois Adastra Films fête ses dix ans en plein Festival!

Evidemment, pour la société cannoise Adastra Films, l'occasion du Festival de Cannes était la meilleure qui puisse être pour fêter son 10ème anniversaire. Un petit plus aussi : à cette occasion, Sébastien Aubert, le fondateur d'Adastra Films, recevra la Médaille d’Or de la Ville de Cannes de la part de David Lisnard, maire. Elle lui sera remise demain mercredi 9 mai à 11h30 en mairie. Puis, le soir-même, à partir de 21 heures, une soirée privée sera organisée à la Capitainerie du Port Canto de Cannes pour célébrer cet anniversaire en pleine ambiance festivalière. (Photo WebTimeMedias : Sébastien Aubert, le fondateur d'Adastra Films s'est lancé également dans les applications immersives).

Depuis sa création en 2008, Adastra Films a accompagné des scénaristes et réalisateurs du monde entier (Géorgie, Russie, Lituanie, USA, France, Pologne…) et leur a permis de concrétiser leurs projets de film. La société cannoise a produit 18 films, sélectionnés et récompensés dans les festivals internationaux les plus reconnus tels que Sundance, Berlinale, Tribeca, et régulièrement diffusés sur Netflix, France Télévisions et autres chaines TV internationales.

Son dernier long métrage "The Strange Ones", film franco-américain, sortira en salles en France le 11 juillet 2018 tandis que deux longs métrages de réalisateurs français sont actuellement en développement, ainsi qu’un long métrage d’une réalisatrice finlandaise. Le tournage des trois films est prévu sur la Côte d’Azur à l'horizon 2019-2020.