Le Challenge Jeunes Pousses à Proxiloop et son service RH

Mettre en relation les start-up à la recherche de compétences et les étudiants en quête de missions valorisant leurs talents : c'est le projet de Proxiloop qui a séduit le jury et qui a remporté vendredi la finale du 15ème Challenge Jeunes Pousses de Telecom Valley au parc Phoenix à Nice.

Mettre les acteurs du futur, au service des entreprises du futur : c'est la "signature" de Proxiloop qui a remporté vendredi au parc Phoenix la 15ème édition du Challenge Jeunes Pousses de Telecom Valley et succède ainsi à Tourism Box, lauréat 2016 du Prix Isabelle Attali. Menée par Alexandre Jallat, étudiant à Campus ID Sophia-Antipolis, et Timothy Keynes (Polytech Sophia-Antipolis), c'estce projet qui a convaincu le jury présidé par Slavomir Tokarski, Directeur de l’Innovation, DG Grow de la Commission Européenne, venu tout spécialement de Bruxelles.

Après 6 mois de travail intense, ponctués de coachings collectifs et personnalisés, et de deux étapes de sélection, la centaine d’étudiants (répartie en 22 équipes projets au démarrage en octobre) entourée de nombreux professionnels, s’était ainsi réunie pour assister à l’ultime grand oral des 4 finalistes : IN&A, Parkmyboat, Proxiloop et Tornajob. Sous la direction du chef de projet du concours Jean-François Carrasco (Mentis Services), les étudiants ont enchainé les pitchs et tenté de convaincre le jury. Après délibération, ce dernier a retenu Proxiloop comme lauréat de la 15ème édition du concours d’entrepreneuriat étudiant (de licence professionnelle à doctorat) notamment pour la maturité de son modèle, la valeur technique de l’application prototype déjà démontrée et le réseau d’utilisateurs qu’il a su attirer.

Son idée de base est de mettre en relation les start-up et les étudiants. "D’un côté, on a des startups qui misent sur l’innovation pour vivre une croissance rapide mais ont peu de moyens et de temps à consacrer au recrutement…", explique l'équipe. "De l’autre côté, des étudiants motivés qui rêveraient de travailler au sein d’une startup, rejoindre une équipe et un environnement stimulant, dynamique." Plutôt que de leur trouver un petit job qui soit décalé par rapport à leurs études, Proxiloop veut leur permettre d'assurer des projets "freelance" à court terme dans le champ de leurs compétences. Ni stage, ni CCD, ni CDI, il leur est proposé une "mission contractuelle d'un nouveau genre !"

Proxiloop répond ainsi à la problématique du recrutement des entreprises typiques du territoire numérique azuréen et valorise les profils étudiants tout en s’attaquant à la question éternelle des besoins en ressources de ces mêmes étudiants dont le coût de la vie et des études ne baisse pas. Coachée avec efficacité par Frédéric Eichelbrenner, fondateur de Ellipso Facto, l'équipe va vite et ne manque pas d'ambition. Elle a déjà créé son entreprise chemin faisant et compte bien voir son projet "exploser" dans les mois qui viennent. Le champion 2017 du Challenge Jeunes Pousses est à suivre!

Voir le site proxiloop.com